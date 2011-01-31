Янукович считает, что Европа выиграла от улучшения отношений России и Украины

Улучшение отношений между Украиной и Россией, достигнутое в минувшем году, способствовало укреплению «стабильности и безопасности на европейском континенте». Такое мнение в интервью газете «The Washington Post» высказал президент Украины Виктор Янукович.

«У Украины и России всегда были традиционные стратегические отношения. И лишь в течение одного периода в истории наших стран - при моем предшественнике - хорошие отношения ухудшились. Торговля между нашими странами сократилась с $40 млрд. до $13 млрд. в 2009 году», сказан он, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

По словам Януковича, «конфронтация между Украиной и Россией привела - по меньшей мере дважды - к срывам поставок энергоресурсов, следующих через Украину в страны Европейского Союза». «По меньшей мере, дважды Украина нарушала свои обязательства перед Евросоюзом, когда поставки газа из России, доставляемого через Украину, значительно сокращались, и Европа от этого страдал», - указал он.

Как подчеркнул президент, «в 2010 году Украина стала проводить политику, нацеленную на улучшение отношений с Россией». «И Европа сегодня счастлива, потому что она чувствует, что у нее нет никаких проблем с получением газа. Такие изменения привели к большей стабильности и улучшению ситуации с безопасностью на европейском континенте», - подчеркнул Янукович.