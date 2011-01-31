В Каире продолжаются антиправительственные демонстрации

В Каире несмотря на комендантский час в понедельник утром продолжились антиправительственные демонстрации с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака.

Один из самых влиятельных лидеров египетского демократического движения, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед эль-Барадей, выступая вчера перед десятками тысяч демонстрантов заявил, что в стране произойдут изменения и «начавшиеся в последние дни в стране процессы необратимы», сообщает Радио свобода.

В воскресенье президент Мубарак поручил новому премьеру страны Ахмеду Шафику провести переговоры с оппозицией в целях продвижения на пути к демократизации общества.

Выступая с обращением к нации, президент подчеркнул, что приоритетной задачей нового кабинета является сокращение уровня безработицы.