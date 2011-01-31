Власть вывела в офшоры на Кипр $28 млрд - Тимошенко

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко обвиняет власти и руководство НБУ в печати пустых гривен, и выводы свеженапечатанной валюты в офшоры на Кипр. Об этом она заявила в эфире «5 канала».

«Сегодня, когда они своего родственника и бизнес-партнера сына Януковича поставили председателем НБУ и включили печатный станок, печатают пустую гривню в таких размерах, что не выдерживает страна, и все это ложится на цены. Это преступление. Потому что эти деньги они сразу выводят в офшоры на Кипре. Цифры, которые мы проверили в Национальном банке, просто пугают - 28 млрд долл. выведены в офшоры на Кипр с свеженапечатанной гривни», - заявила Тимошенко.

Она также отметила, что деньги, которые получает власть от поднятия тарифов на газ и теплоснабжение для населения, идут напрямую в уплату долга компании «РосУкрЭнерго».

«То, что людям сейчас повышают цены на газ, на тепло, на горячую воду, а деньги, которые люди принимают напрямую, перечисляют компании «РосУкрЭнерго». Это значит то, что сейчас последнее забирается из кармана людей, уходит в теневую компанию «РосУкрЭнерго» и потом они между собой делятся этими деньгами», - подчеркнула Тимошенко.