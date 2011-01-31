Главное за выходные: Дело Домодедово раскрыто, милиционеры побили журналиста

Председатель GRECO Драго Кос заявил о недостаточной эффективности борьбы с коррупцией в Украине.

Заместителю главы Администрации Президента Украины Анне Герман следует уйти в отставку. Об этом во время круглого стола в Симферополе сказал министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник.

Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, который находится в СИЗО, запретили писать.

Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что нынешняя власть до июня этого года намерена ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Установлена личность смертника, взорвавшего себя в «Домодедово».

Дело о взрыве в московском аэропорту Домодедово раскрыто, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Сотрудники Полтавского городского управления Министерства внутренних дел в Полтавской области избили 25-летнего журналиста представительства «5 канала» в Полтаве Юрий Стеценко. Журналиста госпитализировали.

В городе Славянск Донецкой области сгорело здание, которое было юридическим адресом Славянской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода».