В Каире военные начали возводить барикады

В ключевых точках Каира армия начинает возводить баррикады, передает Интерфакс со ссылкой на межарабский телеканал Al-Jazeera.

Как сообщается, ночь на понедельник, 31 января, в Каире и других крупных городах Египта прошла относительно спокойно, многие протестующие покинули улицы и разошлись по домам, армия ведет себя по отношению к ним дружелюбно.

Телеканал также сообщает, что протестующие выступили с призывом к началу общенациональной забастовки.

Между тем, уже с понедельника в городах Египта может начать ощущаться нехватка продовольствия. Из опасений грабежей закрыты рестораны, магазины и лавки. На этом фоне власти пытаются принимать меры по сдерживанию роста цен на продовольственные товары.

Отметим, жертвами беспорядков в Египте с начала беспорядков стали не менее 150 человек (ФОТО).