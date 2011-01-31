Бродский намерен «жалить, а не просто бумажки носить»

Михаил Бродский надеется на то, что будет назначен главой нового департамента в составе Минэкономики, который создадет в результате реформирования Госкомпредпринимательства. Об этом он заявил в интервью ЛІАБізнесІнформ.

На вопрос, какие перемены ждут Госкомпредпринимательства в результате админреформы, он ответил:

«Однозначно, это будет департамент в составе Министерства экономического развития и торговли, и административная реформа в этом случае сработает. Я всегда считал, что эта структура имеет прямое отношение к Минэкономики. Новый департамент будет самым большим в структуре Минэкономики, он станет своеобразным комитетом внутри министерства».

На уточняющий вопрос, кто получит должность руководителя данного департамента, Бродский ответил, что ему «это предложили».

«Я знаю, что лично премьер-министр Николай Азаров ставил этот вопрос на заседании правительства, и первый вице-премьер Андрей Клюев сделал мне такое предложение. Я сейчас участвую в подготовке всех новых нормативных актов. Возможно, будет так. Но если начнут обрезать функции, лишая нас жала, - я уйду. Я готов жалить, а просто бумажки носить - это не для меня».

Как сообщалось, в ближайшее время правительство назначит Уполномоченного Кабмина по вопросам дерегуляции. По информации, им станет экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский.