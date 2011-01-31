Янукович верит, что у США и Украины хорошие и стабильные отношения

У США и Украины «хорошие и стабильные отношения». Об этом заявил в интервью газете Washington Post Президент Украины Виктор Янукович, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«Наши отношения - стратегические. По очень многим вопросам у нас совпадают мнения, и мы оказываем друг другу поддержку», - сказал глава Украинского государства.

По его словам, «все те договоренности, которые были достигнуты (между Украиной и США. - Ред.) в прошлом году, в том числе на саммите по безопасности ядерных материалов между президентом Обамой и мною, претворены в жизнь почти на 100%».

«Это касается и программы утилизации высокообогащенного урана. Это касается и утилизации горючего для ракет», - отметил Янукович.

Президент также добавил, что у двух стран «обширная повестка дня, и это свидетельствует о том, что отношения между нами - хорошие и стабильные».