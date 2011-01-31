Бродский говорит, что продолжит портить праздник чиновникам

Экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский заявил, что будет продолжать портить чиновникам праздник. Об этом он заявил в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

На вопрос, кто сегодня тормозит ваши инициативы, можете конкретно назвать фамилии, ведомства, Бродский ответил:

«… Главный тормоз - это практически все чиновничество».

«И то, что их сократили - очень хорошо. Их стало меньше. То есть тормозов стало меньше. Но тут под шумок, правда, и нас ликвидировали. Но мы восстановимся, «воспрянем из пепла» и продолжим им портить праздник, потому что у них каждый день праздник, жнива. Мы будем с этим бороться, если, конечно, нас еще раз не сократят и не ликвидируют», - отметил он.