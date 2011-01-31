Тимошенко хочет сократить бюджет на содержание Януковича на 700 млн

Партия «Батькивщина» будет инициировать уменьшение в законе о Госбюджете на 2011 год расходы на содержание Президента, а сэкономленные средства направить на продолжение программы по закупке автомобилей для сельских больниц, которую начало предыдущее правительство.

Об этом в эфире «5 канала» заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

«Сегодня я объявила, что мы внесли закон в Верховную Раду, чтобы снять в законе о бюджете расходы на роскошь президента. Например, он хочет еще три самолета купить, а у него уже семь самолетов», - сказала Тимошенко.

«Мы оттуда снимаем часть денег, 1,5 на содержание одного Президента - слишком дорого для страны. И мы хотим этот закон внести, там 700 млн грн получается совокупно, и эти средства мы хотим, чтобы Янукович направил для того, чтобы докупить эти машины для сельских больниц», - отметила она, добавив, что за свой счет, сделает наклейки на этих машинах.