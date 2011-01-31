Янукович взял с собой в Давос 11 охранников и 13 журналистов

Президента Украины Виктора Януковича в поездке в Давос сопровождали 11 охранников, передает Украинская правда.

Кроме них пребывание Януковича в швейцарском городе обеспечивали семь сотрудников Государственного управления делами, шесть сотрудников пресс-службы Президента и четыре протоколиста.

Глава украинского государства также взял с собой в Давос пул из 13 журналистов.

При этом в президентский «Аэробус 319» попала только часть сопровождения, а другим пришлось покупать билеты на рейсовые самолеты.