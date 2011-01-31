Бродский: Лоббисты мешают принять закон об азартных играх

Экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский заявляет, что принятие нового законодательства в сфере игорного бизнеса затягивается из-за борьбы лоббистов.

Об этом он рассказал в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

Так, на вопрос, почему власть затягивает с этим вопросом, Бродский отметил:

«Потому что сейчас идет борьба лоббистов. Лотереи - там самая жестокая борьба. И дай Бог, чтобы из Кабмина закон попал в парламент, а там посмотрим».

По его словам, в этом вопросе существует 6-7 разных векторов влияния.

«Но мы будем настаивать на принятии нашей редакции, которую поддерживает и общество. Никакого лоббизма в этом законе быть не должно. Этот закон должен защищать бедных, не допускать их к азартным играм. А богатые - пожалуйста, тратьтесь. Лицензия должна стоить дорого и должна быть привязана к гостиничному бизнесу. И никаких игровых автоматов под прикрытием Интернета», - подчеркнул Бродский.