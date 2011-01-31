Грач создаст прототип Компартии для борьбы с Симоненко

Леонид Грач считает решение пленума ЦК Компартии Украины о ликвидации ряда местных парторганизациях Крыма незаконным. Об этом он заявил газете «Коммерсант-Украина».

Народный депутат не намерен отстаивать свою позицию и продолжать бороться за сохранение влияния в КПУ.

«У меня и до пленума не было иллюзий о том, что руководство партии одумается. Сейчас таких иллюзий не осталось и у моих соратников», - сказал Грач.

В то же время, Грач намерен продолжить политическую деятельность вне Компартии.

«В понедельник или во вторник мы соберемся с товарищами и примем необходимые решения, вплоть до создания новой политической силы. Секретари первичных парторганизаций Ялты уже поставили вопрос о том, что нужно создавать новую партию, чтобы победить верхушку КПУ во главе с Симоненко», - заявил он, добавив, что новая партия объединит коммунистов, недовольных нынешней КПУ, не только в Крыму, но и в других регионах.

По его словам, название новой политсилы еще не определено.

«В обязательном порядке в нем будет слово «коммунистическая», а что дальше - пока не решено», - отметил Грач.

Напомним, 29 января, пленум ЦК Компартии партии распустил 14 районных и городских парторганизаций Крыма, руководители которых поддержали господина Грача в его конфликте с руководством КПУ.