InoZMI: Янукович очень хотел бы, чтобы Тимошенко доказала свою невиновность

«Государство начало широкую кампанию против коррупции и нарушений закона. Это не выборочный подход, который основывается на политических мотивах. Эта кампания касается всех, независимо от политической партии», - заверил Виктор Янукович в интервью американскому изданию The Washington Post. Разговаривая во время Давосского форума с заместителем редактора издания Лелли Веймут, как пример отсутствия «выборочного правосудия» он назвал арест своего однопартийца Анатолия Гриценко.

Относительно возможного судебного процесса над Юлией Тимошенко, то Виктор Янукович заверил, что не может знать заранее действия следователей прокуратуры, но «очень хотел бы, чтобы Юлия Тимошенко доказала, что она невиновна - если она невиновна».

Также в интервью Янукович отбросил обвинение в притеснениях представителей гражданского общества и свертывании демократии, заверил в преданности курсу на евроинтеграцию, а отсутствие реформ в Украине в течение 20 лет независимости объяснил отсутствием стабильности, которая установилась только после избрания нового президента. «В Украине никогда не было более стабильной ситуации, чем в настоящий момент», - отметил он.

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