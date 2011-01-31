Суд признал законным закрытие дела против Пукача (ВИДЕО)

Печерский райсуд города Киева признал законным закрытие уголовного дела против экс-начальника уголовной разведки МВД Алексея Пукача в части обвинения его в заказном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Соответствующее решение суд принял сегодня, 31 января, передает РБК-Украина.

Так, суд рассматривал жалобы представителя Мирославы Гонгадзе в суде Валентины Теличенко и журналиста Алексея Подольского, которые были объединены в одно дело.

В частности, суд считает, что доводы и аргументы Теличенко и Подольского являются оценочными и не могут быть доказательствами в пользу заказного характера преступления Пукача.

Также суд считает, что аргументы следователя относительно закрытия уголовного дела в части заказного характера преступления Пукача являются убедительными.

Напомним, в декабре 2010 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины было закончено расследование по уголовному делу по обвинению Пукача.

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