Студенты пикетируют ВР с требованием остановить реформы Табачника

Возле Верховной Рады Украины студенты проводят акцию протеста против принятия нового закона о высшем образовании. У здания парламента собралось более ста студентов, сообщает УНИАН.

По словам участников акции протеста, пришли в основном студенты Киево-Могилянской академии и других киевских вузов.

Они держат плакаты с надписями: «Могилянка против коммерциализации образования», «В загребущие лапы МОН Могилянку не отдадим», «Не дразни студента» и другие.

Как отметили участники акции, они намерены протестовать до тех пор, пока Верховная Рада не откажется от рассмотрения этого законопроекта. В случае, если это не будет сделано, студенты заявляют о намерении проводить всеукраинские акции протеста.

В частности, студенты отмечают, что законопроект «О высшем образовании» ограничивает автономию университетов и предоставляет руководству вузов большие права для отчисления студентов.

Напомним, замглавы Администрации Президента Украины Анне Герман заявила, что Президент не поддержит ту концепцию реформы образования в Украине, которую предлагает министр образования Дмитрий Табачник. «На каждого Табачника в стране есть Президент» - сказала Герман. При этом она добавила, что готова пожертвовать своей должностью ради того, чтобы министром образования был не Табачник, а кто-то другой.

В свою очередь министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, что Анне Герман следует уйти в отставку, если она не согласна с кадровой политикой Президента или премьер-министра.