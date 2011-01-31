Верховный суд РФ взял паузу в деле о ликвидации Объединения украинцев России

Верховный суд России приостановил производство по заявлению Министерства юстиции России о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР). Об этом журналистам сообщил сопредседатель ОУР Валерий Семененко, пишет УНИАН.

«Верховный суд решил приостановить рассмотрение этого дела (о ликвидации ОУР. – Ред.) до рассмотрение нашего заявления, поданного в Тверской суд города Москвы об отмене предупреждения Минюста России», - сказал Семененко.

Он пояснил, что соответствующие предупреждение Минюст России сделал ОУР за его участие в одной из телепрограмм.

Семененко отметил, что если Верховный суд все-таки примет решение о ликвидации объединения, ОУР намерен подавать кассационную жалобу.

«Работа в судебных инстанциях России может затянуться на полгода, а может быть, и больше», - сказал он.

Напомним, в исковом заявлении Минюст РФ просит Верховный суд ликвидировать Объединение украинцев России.

«В результате проведения проверки было установлено, что в нарушение п. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации ОУР не соблюдаются положения действующего законодательства и собственного устава», - говорится в исковом заявлении.

27 января Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР).