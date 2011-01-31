Янукович призывал желающих приехать полюбоваться раздетыми женщинами (ВИДЕО)

ПАСЕ рассматривает весьма критическую резолюцию относительно прав женщин в Украине после того, как Президент Виктор Янукович в Давосе призывал желающих посетить Украину, чтобы полюбоваться красотой украинских женщин, когда те «начнут раздеваться», передает «Немецкая волна».

Да, Янукович, рассказывая в Давосе о промо-кампании Украины к чемпионату Европы по футболу в следующем году, назвал прелестями страны цветущие каштаны и женщин.

«И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту - это замечательно», - сказал глава государства.

Правозащитники и исследователи гендерных вопросов в Украине возмущаются этим высказыванием.

Ведущая мероприятия в Давосе, журналистка Христя Фрилянд назвала такие высказывания неполиткорректными. С ней также соглашается президент харьковского фонда «Общественная альтернатива» Мария Ясеновская, занимающаяся образовательными проектами в области прав человека. На ее взгляд, такая реплика президента является сексистской.

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