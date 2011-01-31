Литвин просит не нагнетать ситуацию вокруг принятия закона об образовании

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин рекомендует Комитету ВР по вопросам образования и науки провести заседание и обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг возможного принятия нового закона о высшем образовании.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета, комментируя митинг студентов под стенами Верховной Рады.

«Проведите заседание, на котором будут присутствовать все заинтересованные стороны для того, чтобы снять основания для инсинуаций», - сказал Литвин.

По его словам, на сегодня не стоит на пустом месте нагнетать ситуацию.

Председатель ВР обратился с просьбой к председателю Комитета ВР по вопросам регламента Владимиру Макеенко выяснить, как принималось решение Комитета по вопросам образования относительно вынесения на рассмотрение ВР законопроекта о высшем образовании.

«Прекратите беготню, когда под решением комитета собирают подписи», - сказал спикер.

Как сообщалось,возле Верховной Рады студенты проводят акцию протеста против принятия нового закона о высшем образовании.