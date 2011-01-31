«Регионалы» уже на этой неделе хотят продлить себе полномочия

Верховная Рада Украины на этой неделе должна внести изменения в Конституцию в части продления полномочий парламента и местных советов. Об этом на заседании согласительного совета заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пишет «РБК-Украина».

«На этой неделе мы должны решить вопрос относительно внесения изменения в Конституцию... нам необходимо найти конституционное большинство в парламенте, и я призываю коллег вдумчиво подойти к этому вопросу, и проголосовать за него», - сказал Ефремов.

Напомним, ранее вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко заявил, что парламент внесет изменения в Конституцию в части назначения даты следующих парламентских выборов на конец 2012 года.