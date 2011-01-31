БЮТ хочет послушать Могилева о взрывах в Макеевке

«БЮТ-Батькивщина» требует в Верховной Раде Украины в среду, 2 февраля, заслушать отчет Министерства внутренних дел по взрывам в Макеевке. Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель фракции БЮТ Вячеслав Кириленко, пишет «РБК-Украина».

«Нас очень беспокоит ситуация с последними терактами, и мы предлагаем в среду заслушать информацию о ходе расследований, нам необходимо заслушать компетентные органы», - сказал Кириленко.

Он отметил, что соответствующее предложение должно быть учтено руководством ВР «отдельным письмом».

Напомним, 20 января в Макеевке Донецкой области произошли два взрыва.