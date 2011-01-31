Литвин предлагает 3 февраля решить, когда проводить выборы

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин предлагает в четверг, 3 февраля, рассмотреть изменения в Конституцию Украины.

Как передает УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил необходимость уже на текущей неделе принять изменения в Конституцию.

«Я думаю, что ни у кого из коллег не вызывает сомнения, что мы должны узаконить официально в действующей Конституции пятилетний срок пребывания во власти всех ветвей власти», - сказал Ефремов.

Он отметил, что «необходимо найти конституционное большинство голосов в парламенте».

По словам Литвина, к четвергу конституционная комиссия, которую возглавляет первый зампредседателя ВР Адам Мартынюк, должна дать окончательные рекомендации парламенту по данному законопроекту.

«Чтобы у нас не было политики, потому что все понимают, что если мы не примем это решение, тогда мы будем иметь правовую вакханалию в стране, неопределенность правовую», - сказал Литвин.