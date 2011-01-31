В пятницу у депутатов-совместителей попытаются забрать мандаты

В пятницу, 4 февраля, Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос о сложении депутатских полномочий теми парламентариями, которые одновременно работают в исполнительных структурах власти. Об этом на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пишет УНИАН.

«Как мне кажется, уже нет оснований у нас в дальнейшем задерживать пребывание в депутатском корпусе тех коллег, которые сегодня работают в исполнительных органах власти. Нужно снять этот вопрос», - сказал Ефремов.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин отметил, что этот вопрос должен рассматриваться в пятницу, добавив, что необходимо, наконец, принять решение по этому поводу.

По словам Литвина, таким образом «исполним, хоть и с опозданием, конституционное предписание».

Напомним, оппозиция предлагала лишить полномочий депутатов-совместителей еще в начале января.