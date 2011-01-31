Рада предложит Кабмину провести совместное заседание

Фракция «БЮТ-Батькивщина» предлагает провести специальное совместное заседание Верховной Рады и Кабинета Министров относительно социально-экономической ситуации в Украине. Об этом на заседании Согласительного совета ВР заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван Кириленко, пишет УНИАН.

Кириленко отметил, что на сегодняшний день большинство граждан Украины столкнулись с проблемой роста цен на товары и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Тарифы - как снежный ком, цены - безумны. Люди сводят концы с концами еле-еле», - сказал он.

Поэтому, по убеждению Кириленко, должно состояться специальное заседание парламента и Кабмина, на котором будут определены основные законопроекты, которые нужно принять для урегулирования социально-экономической ситуации.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что такое предложение «заслуживает на внимание».

До проведения такого совместного заседания Литвин предложил провести Согласительный совет при участии членов Кабмина с тем, чтобы определить алгоритм заседания.

«Нужно действительно провести такое заседание», - сказал он.