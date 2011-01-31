Жена Януковича вышла в свет в селе Бобриково (ФОТО)

Супруга Президента Людмила Янукович, которая крайне редко появляется на официальных мероприятиях, появилась в Луганской области, сообщили в пресс-службе облсовета.

В субботу, 29 января, она приняла участие в открытии после реконструкции Дома культуры в селе Бобриково Антрацитовского района.

Здание было практически разрушено, и три года сельские жители «искали поддержки, чтобы его восстановить».

По словам сельского головы Натальи Чуприной, жители Бобриково обратились к супруге Президента, главе благотворительного фонда «От сердца к сердцу» с просьбой «помочь оживить очаг культуры в селе».

Янукович связалась с руководителями области, чтобы те нашли возможности. По словам главы облсовета Валерия Голенко, сессия выделила на реставрацию 2,8 млнгрн. Дом культуры отреставрировали за три месяца.

На открытие ДК Людмила Янукович привезла в подарок селу компьютерную технику.

Фото пресс-службы Луганского областного совета