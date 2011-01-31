Балога раскрыл карты: МЧС могут объединить с МВД

Министерство чрезвычайных ситуаций после существенного реформирования может быть объединено с Министерством внутренних дел. Об этом в интервью «Дело» заявил глава МЧС Виктор Балога.

«Мы хотим построить систему реагирования на чрезвычайные ситуации по лучшим европейским образцам. Как только эта работа завершится, вполне возможно слияние с другим министерством, которое выполняет задачи внутри страны. С тем же МВД», - сказал Балога.

Он отметил, что оптимизация структуры и штатов МЧС началась еще в ноябре прошлого года.

«В первую очередь, мы перепахали среднее управленческое звено министерства. Сократили руководящие штаты, в отдельных случаях больше чем наполовину, перевели многих генералов и начальников в подразделения более низкого уровня. Сегмент «чрезвычайных ситуаций» выведен в разряд главенствующих. Мы стараемся, насколько это позволяет бюджетное финансирование, укреплять именно те звенья, которые занимаются ЧП — поисковиков, спасателей, авиацию, пожарные части. Покупаем технику и оснащение, сотрудникам этих подразделений повысили зарплату», - сообщил министр.

Балога также заявил, что рассматривает президентский указ об админреформе как стартовую позицию для модернизации всей системы управления государством.

«Без этого государственная машина и дальше будет многотонным неуклюжим грузовиком, который все труднее содержать», - сказал министр.

Напомним, ранее глава МЧС Виктор Балога сообщил, что его ведомство после реорганизации может быть объединено с другим Министерством.