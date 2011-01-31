Бродский рассказал, что купил во время кризиса

Экс-глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский заявил, что во время кризиса ему пришлось «урезать себя в расходах». Об этом он рассказал в интервью ЛІГАБізнесІнформ, отвечая на вопрос, что самое дорогое он купил в прошлом году.

Бродский подчеркнул, что он сторонник того, чтобы расходы декларировали все: и чиновники, и политики, и предприниматели.

«А по поводу дорогих вещей… Я поменял личный автомобиль - продал «Lexus» и купил «Toyota Venza». Езжу по служебным вопросам на собственной машине. Вот это я точно сделал… Год прошел без особых покупок. Кризис, пришлось урезать себя в расходах», - подчеркнул Бродский.