Коммунистам не терпится принять закон о языках

Коммунистическая партия Украины требует во время восьмой сессии Верховной Рады рассмотреть законопроект о языках. Об этом сегодня на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко, пишет УНИАН.

«Мы этот законопроект внесли и предлагаем, чтобы законопроект о языках был рассмотрен в ближайшее время», - сказал Симоненко.

Он отметил, что языковая проблема продолжает беспокоить общество, и необходимо, чтобы Верховная Рада сказала свое слово по этому поводу.

В свою очередь, глава Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что в парламент поступили выводы Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Волленбека, в которых даются как позитивные, так и негативные выводы по законопроекту о языках, который предусматривает повышение статуса русского языка в Украине.

Среди предостережений, по Литвина, пункт, что закон о языках нужно рассматривать в пакете с новым вариантом закона о правах национальных меньшинств, а также не допустить сужения применения государственного языка за счет других языков.

Литвин также отметил необходимость провести парламентские слушания, касающиеся языковой ситуации в Украине.

«Очень важно не расколоть Украину по языковому признаку», - отметил он.

В свою очередь, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Владимир Яворивский заявил, что рассмотрение этого вопроса вообще нужно снять с повестки дня, чтобы не втягивать общество в очередное «выяснение отношений».

Напомним, законопроект о языках № 1015-3 внесен в парламент народными депутатами Александром Ефремовым, Петром Симоненко и Сергеем Гриневецким.