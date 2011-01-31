Янукович поздравил королеву Нидерландов с днем рождения

Президент Украины Вкитор Янукович поздравил Королеву Нидерландов Ее Величество Беатрикс с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу принять сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», - говорится в поздравлении.

«Искренне поздравляя традиционно высокий уровень сотрудничества между Украиной и Нидерландами во всех сферах, хотел бы выразить надежду на продолжение конструктивного диалога в будущем», - отметил Янукович.



Янукович пожелал ей крепкого здоровья и успехов на благо народа Нидерландов.