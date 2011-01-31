В МЧС на пенсию отправили 4 тыс. сотрудников

На данный момент значительного оттока кадров из системы МЧС нет. Об этом в интервью «Дело» сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.

«Пока точно могу сказать о добровольном уходе на пенсию немногим более 4 тыс. аттестованных сотрудников с выслугой свыше 20 лет. Из них 418 офицеров входили в так называемую номенклатуру министра», - сказал Балога.

При этом министр отметил, что намерен сберечь кадры региональных подразделений.

«Мой подход в этом вопросе такой: сохранить кадры региональных подразделений, выполняющих всю черновую работу. Ни один профи не будет уволен! Тем, кто попал под сокращение, предлагаем занять вакантные должности в других службах. Уверяю: угрожающего оттока нет», - заявил он.

Напомним, Балога также сообщил, что Министерство чрезвычайных ситуаций после существенного реформирования может быть объединено с Министерством внутренних дел.