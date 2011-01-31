Кабмин не против провести заседание с ВР, но по другим вопросам

Кабинет Министров Украине не против провести совместное заседание с руководством Верховной Рады. Об этом на заседании Согласительного совета заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, пишет УНИАН.

«Мы не против того, что вместе с руководством Верховной Рады Кабинет Министров проведет совместное заседание и рассмотрит перспективы рассмотрения вопросов, касающихся проведения экономических реформ», - сказал Клюев.

Он отметил, что сегодня уже более 100 законопроектов «готовы и их нужно на этой сессии рассмотреть».

Напомним, лидер фракции БЮТ Иван Кириленко предложил на совместном заседании парламента и Кабмина рассмотреть социально-экономические проблемы.