Герман: Закон об образовании нужно всенародно обсудить

Замглавы Администрации Президента Анна Герман заявила, что подготовленный Министерством образования законопроект о высшем образовании нуждается во всенародном обсуждении, передает УНИАН.

«У нас есть дискуссия (с министром образования Дмитрием Табачников. - Ред.). Есть разные подходы к концепции реформ в образовании. Я думаю, что нужно провести всенародное обсуждение, заслушать на Общественном гуманитарном совете имеющиеся концепции и прийти к общему решению», - сказала Герман.

По ее словам, предложенные реформы не должны привести к повышению оплаты за обучение.

«И мы, действительно, не можем принимать решения, которые будут ограничивать студенческое самоуправление и занижать статус или рейтинг ведущих украинских высших учебных заведений», - отметила чиновник