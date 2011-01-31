Сына и брата Луценко допрашивали относительно угроз в адрес следователя - ГПУ

В Генпрокуратуре Украины заявляют, что сын и брат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в действительности вызывались для дачи пояснений по поводу угроз в адрес следователя во время заседания Апелляционного суда города Киева.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, в СМИ в последнее время обсуждается тема о якобы вызовах на допросы в Генпрокуратуру сына и брата Юрия Луценко.

В действительности, руководство ГПУ проводило проверку обстоятельств, изложенных в рапорте следователя, который беспокоился за безопасность и здоровье своей семьи в связи с угрозами, высказанными членами семьи Луценко во время заседания Апелляционного суда, говорится в сообщении.

Для дачи пояснений по этому поводу в прокуратуру и были приглашены сын и брат экс-главы МВД, которым разъяснены требования действующего законодательства и отмечена недопустимость подобных действий в дальнейшем.

На этом проверка была завершена, подчеркнули в пресс-службе.