ГПУ закончило досудебное следствие по делам чиновников Тимошенко

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины закончило досудебное следствие в восьми уголовных делах, направленных против бывших чиновников.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе ГПУ, досудебное следствие закончено относительно экс-министра министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего заместителя министра охраны окружающей естественной среды Богдана Преснера, экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко, бывшего заместителя министра транспорта и связи Владимира Работнева, экс-заместителя председателя Госкомрезерва Николая Синьковского, бывшего заместителя главы правления Пенсионного фонда Виктора Колбуна, экс-заместителя министра транспорта и связи Александра Давыдова, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Отмечается, что уголовные дела относительно Преснера, Синьковского, Давидова и Иващенко уже направленные в суд для рассмотрения по сути.

Остальные обвиняемые, согласно требованиям ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины, знакомятся с материалами уголовных дел.