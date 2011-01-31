В Раде из-за закона о банках поругались Ефремов и Клюев

Сегодня во время заседания Согласительного совета Верховной Рады произошла словесная перепалка между лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым и первым вице-премьер-министром Андреем Клюевым по поводу законопроекта об увеличении уставного капитала банков, пишет УНИАН.

В частности, Клюев попросил парламент внести в повестку дня законопроект № 0884 «по НБУ – относительно увеличения уставного капитала банков».

В ответ Ефремов сказал, что для того, чтобы принимать такой законопроект, «мы должны ответить на один вопрос – мы живем сегодня лучше, чем США, или лучше, чем Германия - где уставный фонд банков определяется в размере 10 млн евро, который действует сегодня и в нашем государстве?»

Он также подчеркнул, что правительство должно объяснить, почему предлагается закрепить «другие подходы по данному вопросу».

«Мы не получаем объяснений, а получаем лишь документ, где почему-то кому-то хочется это сделать», - подчеркнул Ефремов.

При этом он выразил сомнение, что «эта норма найдет поддержку в парламенте».

Напомним, в декабре 2010 года ВР возвратила законопроект № 0884 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования деятельности банков)» на доработку парламентскому Комитету по вопросам финансов и банковской деятельности. В частности, в этом законопроекте НБУ требует от банков увеличить уставный капитал с 75 млн грн (7 млн евро) до 500 млн грн (более 45 млн евро).