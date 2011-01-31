Литвин уверен, что на этой сессии депутаты поработают на славу

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин прогнозирует, что текущая сессия парламента будет самой продуктивной, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что эта сессия в идеале должна быть самой продуктивной в деятельности Верховной Ради этого созыва, потому что следующие две сессии будут проходить под грузом, под прессом избирательной кампании», - сказал спикер.

По его словам, «политики будут готовиться заранее к тому, чтобы или укрепить или вернуть позиции свои личные, своих политических сил в общественных настроениях».