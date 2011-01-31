ВР должна определиться с ситуацией украинских организаций в РФ - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин считает, что парламент должен определиться по поводу ситуации вокруг украинских организаций в России, передает УНИАН.

По словам спикера, он обратился в МИД Украины, «чтобы они предоставили истинную, объективную, исчерпывающую информацию по этому вопросу, чтобы можно было определиться относительно реакции со стороны Верховной Рады Украины».

Напомним, 27 января Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.