Литвин посчитал, сколько депутатов проголосуют за изменения в Конституции

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин прогнозирует, что за изменения в Конституцию проголосуют более 310 нардепов, передает УНИАН.

«В принципе, голоса есть, я думаю, что где-то около 310 голосов», - сказал спикер.

«Понятно, будет попытка отдельных депутатов или групп соблюсти такую политическую чистоту - вы за нас проголосуйте, нас это решение устраивает, а политически мы будем говорить о том, что нужно поднимать страну на выборы», - отметил Литвин.

Спикер парламента сообщил, что предлагалось провести голосование в тайном режиме, и тогда можно будет получить «результат 400 и более голосов».

«Я думаю, что разницы нет - 300 или 400, главное, чтобы было позитивное решение, потому что все другое приведет к неопределенности», - подчеркнул Литвин.