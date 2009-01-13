Рада поднажала на газ

Еще вчера многие депутаты надеялись, что докладывать по газовому вопросу сегодня будут высшие должностные лица государства – Президент и премьер-министр. Сам Виктор Ющенко на вчерашней встрече с Владимиром Литвином говорил о необходимости рассмотрения на первом после Нового года заседании Верховной Рады газового вопроса и поддержке парламентом газовой позиции правительства и Президента. Правда, день сегодняшний показал, что давать отчет депутатам по поводу газа нет желания ни у Президента, ни у премьер-министра. Виктор Ющенко в стены парламента попросту не пришел. Юлия Тимошенко в здание под куполом пришла сама и привела с собой всю правительственную рать, но на парламентскую трибуну выходить отказалась. Как говорили сегодня в кулуарах парламента, у Юлии Тимошенко решили, что если Президент выступать не хочет, то и премьер-министр делать этого не обязан. И правда, зачем Юлии Тимошенко выходить на трибуну и держать газовый удар, если всю черную работу может исполнить министр ТЭК Юрий Продан. Итак, в 10.00 Владимир Литвин открыл заседание парламента, и депутаты проголосовали за двухчасовое рассмотрение газового вопроса. В правительственной ложе Кабмин собрался почти в полном составе, даже глава «Нефтегаза» Олег Дубина пожаловал на отчет депутатам. Правда, его голоса, как и голоса Юлии Тимошенко, депутаты так и не дождались. Правительство посовещалось, и премьер-министр решила, что сегодняшним аналогом Александра Матросова, который своей грудью закрыл пулеметную амбразуру, станет Юрий Продан, который выйдет к трибуне и «отдуется по газу» за себя и «за того парня». И Продан отдувался. Сначала он произнес двадцатиминутную речь, в которой при помощи таблиц и графиков рассказал об украинской версии истории газового противостояния с Россией и поведал о последних новостях на газовом фронте. Зал слушал министра не очень внимательно, время от времени гул парламентариев возрастал до неприличного уровня, и Литвин при помощи специального звоночка призывал всех к тишине. «Регионалы» вообще открыто бубнили и комментировали отчет министра. Когда Юрий Продан закончил речь, пришло время к экзекуции вопросами. На прямые вопросы депутатов как из коалиции, так и с оппозиции господину министру отвечать было тяжело. А речь, как обычно, шла о ситуации с «Росукрэнерго» и причинах срыва переговоров с Россией. Особенно нелегко пришлось, когда речь брали «регионалы» и на чем свет стоит критиковали самого Продана вместе со всем правительством. Депутаты от Партии регионов пустили против топливного министра свою тяжелую артиллерию – Юрия Бойко. Почти все депутаты от «регионалов» передавали право на вопрос именно ему. Когда Валерий Бондык в очередной раз отпасовал вопрос на Бойко со словами «он задает системные и профессиональные вопросы», Юлия Тимошенко не выдержала и громко засмеялась вместе с Александром Турчиновым. Но это Продану не помогло, и его «расстрел» продолжался. Контрольную пулю в голову пустил первый вице-спикер Александр Лавринович, который спросил у Юрия Васильевича, сколько людей были уволены с работы в связи с прекращением поставок газа на промышленные объекты Украины. Литвин решил выручить министра из правительства и ровно на 15-й минуте вопросов заявил, что время на общение с Юрием Васильевичем закончено, и он может быть свободен. Юрий Васильевич, уходя с трибуны под крики «Ганьба!» от Инны Богословской, первым делом подошел к Юлии Тимошенко. От премьера он получил крепкое рукопожатие со словами благодарности. Следующим по плану докладывали глава парламентского комитета по вопросам топлива и энергетики Николай Мартыненко и представители от всех парламентских фракций. Понятно, что представители НУНС и БЮТ Сергей Соболев и Тарас Стецькив защищали позицию правительства. Представитель Блока Литвина Сергей Гриневецкий в своем докладе был нейтрален, а «регионалы» с коммунистами критиковали действия властей «от и до». Как раз на выступлении Тараса Стецькива господа Огрызко и Дубина удалились из ложи правительства, где почти прятались за Тимошенко и Турчиновым, и больше в Раде их не видели. Тимошенко же сидела до победного конца, то есть до оглашения перерыва в работе рады в 12.00. К слову, общее настроение у депутатов сегодня было хорошее: как следствие – парламентарии были падки на мелкие шалости и шутки. Когда один из депутатов рассказывал о газовой экономии в Украине и советовал собственникам промышленных предприятий экономить газ и начинать использовать шахтный метан, то ему из сектора Партии регионов посоветовали больше кушать гороха, дескать, «так тоже больше газа можно получить». «Регионалы» сегодня вообще «жгли глаголом». Когда со стороны БЮТ о газе говорили не очень близкие к этой теме депутаты- гуманитарии, то представители Партии дружно гудели – «О, очередной специалист по газу объявился!» Когда речь держал лидер фракции коммунистов и назвал Президента «газовым бароном», то из сектора «регионалов» послышалось, что «талант оратора не пропьешь!». Когда же речь держал Виктор Янукович, и говорил о том, что у представителей власти, небось, дома не холодно, ему из секции БЮТ забросили – мол, «сам на Канарах был, там тоже не холодно». Стоит отметить, что появление Виктора Януковича на парламентской трибуне стало некой неожиданностью, ведь он не так часто появляется в сессионном зале. Его речь была более чем эмоциональной. Начал Виктор Федорович с обещания, что нынешняя зима – последняя зима «помаранчевой власти». Потом он назвал доклад Юрия Продана «лепетом» и пообещал, что «праведный суд над оранжевыми уже близок, и от него никто не убежит». Далее он напугал присутствующих «неизбежным взрывом массового социального протеста», который, по мнению Януковича, «лишь дело времени». Закончил Виктор Федорович свою речь требованием создания следственной комиссии по газу, отчета правительства и импичмента Президенту. Что касается собственно отставки правительства, то к голосованию за такую резолюцию Янукович пообещал приступить уже в ближайший четверг, резюмировав, что «давайте вместе освободим Украину от этих авантюристов». На что Юлия Тимошенко лишь искренне рассмеялась, уютно устроившись в правительственной ложе. К слову, парламент сегодня активно говорил о перспективах отставки правительства и импичмента Президенту. Отставка правительства – дело одного дня, нужно просто взять и проголосовать 226 голосами за это решение. Об этом и говорит Партия регионов. Но, по мнению большинства депутатов, для такой инициативы Партии регионов голосов в Раде попросту не хватит. Как говорят депутаты, «коммунисты Юлю пока не сдадут». Касательно импичмента, желающих провести эту процедуру в парламенте достаточно. Правда, процедура эта очень долгая и запутанная, к тому же не до конца прописана на законодательном уровне. Закрыть законодательные дыры в этом вопросе депутаты планируют уже в ближайший четверг, проголосовав во втором чтении закон о парламентских следственных комиссиях. Но, по словам «бютовцев», даже если процедуру и начнут, то все равно не успеют закончить до президентских выборов. Так что максимум, что могут выдавить из процедуры импичмента – попугать Президента, и это признают сами его инициаторы. Хотя некоторые еще связывают эту тему с возможными одновременными президентскими и парламентскими выборами. Но вернемся к нашему газу. В 12.00 Литвин огласил перерыв в газовой дискуссии на полчаса. В это время Тимошенко с большинством представителей правительства покинула стены парламента, ведь, дело сделано, и отчет перед Радой Кабмин формально отбыл, обойдясь малой кровью Юрия Продана. После перерыва парламент перешел к голосованиям по результатам газовых дебатов. Первым делом Владимир Литвин поставил на голосование постановление №3589 «О создании специальной парламентской следственной комиссии по расследованию функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения потребителей газом в 2008-2009 годах». Примечательно, что в начальном проекте постановления авторства Инны Богословской членами комиссии должны были быть от БЮТ Игорь Рыбаков, а от НУНС Юрий Бут. Понятно, что такой расклад этим фракциям не понравился, и в окончательном варианте названных депутатов заменили. В конечном итоге комиссию создали, ее возглавила Инна Богословская, а заместителем комиссии стал «бютовец» Александр Гудыма. Комиссия по плану должна давать отчет уже в пятницу, правда, на результаты ее работы в парламенте никто особо и не надеется. Вторым вопросом газовых голосований стало постановление Вячеслава Кириленко о ситуации с поставками природного газа в Украину, которое выражало поддержку действиям украинских властей в газовой войне с Россией. Нужных 226 голосов этот документ не набрал. С первой попытки он получил всего 105 голосов – его проигнорировал Блок Литвина и БЮТ. По просьбе Кириленко вопрос повторно поставили на голосование – 221 голос «за» - подкачал Блок Литвина. И вправду, зачем портить отношения с Москвой… Далее спикер поставил на голосование постановление № 3593 авторства Олега Зарубинского – обращение Верховной Рады к Федеральному Собранию РФ, в котором идет речь о нормализации сотрудничества двух законодательных органов и недопущении ухудшения отношений между народами в связи с газовым кризисом. Постановление стало явно результатом теплого визита Владимира Литвина в Москву в канун Нового года. По словам некоторых депутатов, именно поэтому его и не поддержали НУНС и Партия регионов. Как результат – всего 168 голосов «за». Источники в Блоке Литвина прямо сообщили «Главреду»: «Мы знали, что НУНС не проголосует за обращение к россиянам, а потому не проголосовали за постановление по газу». Что еще добавить? Вот такие результаты парламентских газовых дебатов, которые, как и их последствия, больше похожи на симулякры, чем на реальные профессиональные дискуссии по важному для страны вопросу.