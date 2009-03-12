Геннадий Москаль: После президентских выборов мы все ляжем в ту «могилу»

В 2005-м Луценко участвовал в расследовании дела о самовольном присвоении Колесниковым торгового центра «Белый лебедь» - самого крупного на то время универмага Украины. Колесников отсидел три месяца в СИЗО, дело лопнуло, как мыльный пузырь, а главный свидетель – Борис Пенчук, очутился за решеткой по обвинению практически по той же статье, что и Колесников – вымогательство, хотя сначала ему инкриминировали шантаж и клевету...



А Юрий Луценко приобрел влиятельного врага – Бориса Колесникова, у которого, говорят, очень хорошая память и который ничего не прощает просто так. Что, собственно, не мешает ему рассказывать, как именно Луценко извинялся перед ним за эту историю трехлетней давности в кабинете у друга Колесникова Балоги... И что не помешало Партии регионов все-таки создать ВСК «имени Луценко».



Насколько уверенным в завтрашнем дне может быть Юрий Луценко, «Главред» говорил с «самооборонцем» Геннадием Москалем – бывшим заместителем глав СБУ и МВД, генералом милиции, который всегда отличался сочностью и откровенностью высказываний...



«Мне стыдно, что Партия регионов выполняет заказ Банковой!»



Геннадий Геннадиевич, в чем необходимость и причина создания временной следственной комиссии ВР относительно действий министра МВД Юрия Луценко в 2005 году в отношении Бориса Колесникова по делу «Белого лебедя»?



Ну, сами скажите – как это так? Расследовала это дело Генпрокуратура, а виноватым оказывается Луценко! Мне стыдно, что Партия регионов выполняет заказ Банковой! Хотя чего же еще ждать, если ПР сегодня на подтанцовке у Секретариата Президента, и кто в этом виноват? Очевидно, это проблемы партии, а не Луценко!..



Само название следственной комиссии о многом говорит – «ВСК по вопросу расследования обстоятельств незаконного задержания 6 апреля 2005 года Главным следователем управления МВД, возбуждения уголовного дела и содержания под стражей главы Донецкого областного совета Бориса Колесникова». Но согласно Уголовно-процессуальному кодексу следователь – лицо самостоятельное, ему никто не имеет права давать указания, кого задерживать! Санкцию на арест Колесникова давал суд, следствие вела Генеральная прокуратура...



При чем здесь милиция, если, как говорится, гром поросенка убил? При чем здесь Луценко? Луценко не руководит следователем, а следователь при расследовании уголовных дел руководствуется Уголовно-процессуальным кодексом...



Но ведь главный свидетель по делу – Борис Пенчук, приговоренный к 8 годам за вымогательство, заявил, что сам Луценко заставлял его давать лживые показания против Колесникова...



Ну, это его и погубило! Если бы он не говорил эту глупость о Луценко, потому что сегодня достоверно известно, кто надоумил его это делать, ни в какой тюрьме он бы никогда не сидел!...



И кто его надоумил?



Ну, надоумили... А он подумал, что как-нибудь выкарабкается...



Ну так кто?



Ну, кто... Если я вам скажу кто, завтра этот человек скажет, что Москаль с нами был и слышал... Это все четко известно и без меня. Если бы я там был, я бы сказал, но там были совсем другие люди, и я не хотел бы их в этой ситуации подставлять... Вопрос в том, что Пенчук в этой ситуации сам себе навредил... Но за такие преступления, как вымогательство, не дают такие сроки! Это мне напоминает ситуацию, когда произошел взрыв на футбольном поле ФК «Шахтер» в Донецке в 95-м году – тогда экстрадировали из Греции бывшего сотрудника милиции Синенко, который отвечал за охрану стадиона. Он на то время уже был полностью парализован после инсульта, имел инвалидность первой группы, но донецкий суд приговорил его к пожизненному заключению. Верховный суд полностью оправдал Синенко... Так же, думаю, закончится дело и с Пенчуком – он пойдет в Верховный Суд, и все рассыплется!..



Может и рассыплется, но все это время имя Луценко будет употребляться в определенных контекстах. Вот, например, Борис Колесников уже рассказал, как Луценко просил у него прощения в кабинете Балоги...



Знаете, я ни перед кем не извинялся, не извиняюсь и извиняться не собираюсь. А кто перед кем извинялся... Я считаю, что все эти разговоры, которые сейчас передаются в СМИ, должны оставаться между теми, кто их вел: если они велись в кабинете у Президента или главы Секретариата Президента, они не должны выноситься на всеобщее обсуждение...



Но ведь выносятся, да еще и как!..



Так от кого же они исходят? От Колесникова! Я читал в одном его интервью, что когда его спросили, правда ли, что Луценко перед ним извинялся, он сказал: «Вот рядом Виктор Иванович (Балога. – Ред.), я передаю эму трубку и пусть он это подтвердит…» Так это что, базар или государственное учреждение высшего уровня – Секретариат Президента?..



Может ли все-таки набраться 226 голосов за отставку Луценко? И обязана ли Тимошенко, в таком случае, уволить министра МВД?



Обязана – так же, как и Огрызко. Проголосовали, вручается постановление – все! Все это является основанием для увольнения...



Голоса могут набраться при одном условии – в зависимости от позиции фракции Коммунистической партии. КПУ не голосовала за создание этой комиссии. Если же она и дальше будет занимать такую последовательную позицию по всем этим разборкам, 226 голосов не наберется. В нашей фракции НУНС я могу быть уверен только за «Народную самооборону». Уверенности в других уже мелких политических силах, которые раскололись, а кое-кто и просто представляет самого себя, после такого голосования нет. После такого удара, который нам в спину нанесли коллеги, прошедшие с Луценко и Майдан, и революцию, все это для нас очень странно - и для меня, и для нашей группы «Народная самооборона»...



А в БЮТ вы так же уверены? Луценко ведь уже снимали с должности министра голосами БЮТ – когда он был в правительстве Януковича...



Ну, если БЮТ даст хоть один голос за снятие Луценко, он просто уничтожит сам себя как политическую силу. Поэтому я это исключаю!



Ну, почему же? 49 голосов за отставку Огрызко у БЮТ нашлось, хотя, как будто, решение фракции было не голосовать за это, да и Юлия Тимошенко заявляла, что очень сожалеет, что так случилось...



Ну, дали... Но с другой стороны, все сегодня так кричат об Огрызко и рвут на себе рубахи... Но скажите мне, пожалуйста, какие такие достижения есть у Министерства иностранных дел? Назовите хоть одно! С Россией - полный раздрай, Европа нас не воспринимает, НАТО открещивается от нас, визового режима со странами Европы мы так и не добились... Всех наших нелегальных рабочих из Европы будут высылать миллионами согласно подписанному МИД соглашению о реадмиссии... Ну, назовите мне хотя бы один успех на международной арене?...



«В деле Зварича все будет зависеть от политической воли Секретариата Президента»



А какой успех у Министерства внутренних дел?



А те 30 тысяч, которые сидят сегодня в местах лишения свободы, они туда что, на парашютах спустились? Кто их туда загнал? Кто остановил вакханалию расизма, которая была в Украине? Сегодня уже не убивают негров!.. То есть Министерство внутренних дел сегодня работает!



Скажите, какая реальная сила в силовых ведомствах еще работает сегодня в государстве? А кто с поличным арестовывает берущих взятки, и каждый день это показывают, – там пять миллионов, там миллион, там сто тысяч, если, по-вашему, нет у МВД никаких достижений? А кто раскрывает кражи, угоны машин – кто это делает? Что, сами воры стали у нас настолько сознательными, что после кражи они приходят в суд с повинной? Ну, простите, уважаемая...



Но ведь был и инцидент в Крыму при участии милиционеров, в результате которого человек стал калекой?



От ошибки сегодня не застрахован никто – от министра, сидящего за рулем и могущего, не дай Бог, наехать на пешехода, до простого гражданина! Профессиональная ошибка была, есть и будет! Она везде!



Да, такой случай в Крыму был, и что, министр его не признал? Что, министр не извинился? Защищал ли своих подчиненных в Крыму? От профессиональных ошибок при таком большом количестве людей и текучке кадров, как в МВД, не застрахован никто! Вот если бы к ним пришли заявители и сказали, что у них украли дочь, а милиция легла спать и не среагировала, думаю, это было бы большее зло!.. А тут хотели что-то сделать, а получилось неправильно...



И что ж теперь делать 230 тысячам сотрудников органов внутренних дел? Всем уволиться? И почему все это приобрело такую огласку? Потому что министр – Луценко? А если бы это был Цушко или Билокинь, может, у СМИ было бы не такое предвзятое отношение?..



Почему не было такого резонанса, когда газовики взорвали целый дом с жителями в Днепропетровске или Евпатории и никто не сидит под стражей? Вы же, журналисты, по этому поводу молчите тихонько и слова не говорите, хотя там люди погибли по халатности! И все сегодня амнистированы! И никто по этому поводу не поднял крик!..



Разве это не ошибка – водителя, газовика!.. А сколько врачи у нас зарезали людей! И что, кто-то сидит в тюрьме? А это что, не профессиональные ошибки? Об этом не принято писать? Нужно писать только об ошибках органов внутренних дел?! Почему из всех профессий взяли одну и раскручивают ее ошибки? А все остальные профессии честные и добропорядочные? Сегодня никто не застрахован от профессиональных ошибок – и вы, журналисты, тоже! И я еще не видел в Украине издания, которое бы самоизвинилось перед читателями за профессиональную ошибку своего журналиста – извиняются, как правило, через суд!..



Ну, Юрий Витальевич уже несколько раз называл журналистов заангажированными – в прямом эфире канала «1+1». При этом заявлял, что своими сюжетами о побоях в тюрьме они порочат его имя. А разве приведенные факты были неправдивы?



Уважаемая, есть свобода слова, но у журналистов нет свободы выбора – независимых средств массовой информации нет. У каждого издания есть свой хозяин, диктующий редакционную политику, и журналисту остается либо зарабатывать деньги и с ней соглашаться, либо рассчитываться и идти искать независимые издания, которых в Украине нет!.. Вот если хотите знать мое мнение... Если издание будет принадлежать трудовому коллективу, и каждый журналист будет иметь равную долю акций, вот тогда он сможет говорить и писать все что захочет...



А давайте о достижениях стражей порядка – о задержании широко известного судьи Зварича в его собственном доме во Львове через два месяца его поисков...



Та это что, его милиция искала? Это же СБУ! Милиция никогда не брала на себя ответственности искать Зварича! И как можно было искать так долго, если его нашли, когда он спал дома?..



Вот вы говорите только о профессиональных ошибках милиции – так возьмите эту профессиональную ошибку Службы безопасности, которую все боготворят! Как этот Зварич мог сбежать из больницы, если он находился в разработке? Где он прятался, когда раздавал интервью налево и направо? А в конце концов выяснилось, что он спал себе спокойно дома!



Ну, хорошо, а как вы сами объясняете все это? Потому что говорят, что в его судьбе заинтересованы высокопоставленные лица из Секретариата Президента. Во всяком случае, были заинтересованы... И не может ли с ним произойти, например, внезапный сердечный приступ в камере или еще что-нибудь?



Да ничего с ним абсолютно не случится! Из большой тучи, к сожалению, в Украине выпадает очень мелкий дождь или вообще ни одной капли... Я думаю, что по делу Зварича все будет зависеть от политической воли Секретариата Президента... Ну, у них дело Зварича было направлено против Олийныка (Петр Олийнык, заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в парламенте с 1 декабря 2008 по 12 января 2009 года. – Ред.), а не на очистку от коррупционеров судейской системы. Вы меня убейте, если это не так!



Виктор Иванович (Балога. – Ред.) очень не любит, когда к нему назначают людей, а особенно если человек немножко умнее, чем он сам. Он дает команду Дурдинцу (Тиберий Дурдинец – заместитель председателя СБУ. – Ред.), который где-то там в архивах нашел что-то о том, что Олийнык был в кабинете, когда Зваричу давали взятку... Это раскрутили, цель достигнута, и теперь мне кажется, что судьба Зварича будет зависеть от решения Секретариата, - достаточно ли было факта увольнения Олийныка, или поступит команда гробить его до конца. От этого будет зависеть судьба Зварича, а не от его деяний... Знаете, сколько было дел, когда были все доказательства, а человек в результате оказывался чист, как Матерь Божья...



И Зварич может оказаться чистым, как Матерь Божья?



Давайте подождем! Я не верю, что он получит столько, сколько получил Пенчук! Давайте поспорим! Черновецкий спорит на Dom Perignon, и я тоже готов! Потому что в Украине всегда начало такое хорошее, а конец такой плохой – это уже история показала...



Как вы объясняете голосование коалиции за кандидатуру Наливайченко на пост главы СБУ? Какие условия ему были поставлены – увольнение Хорошковского, Дурдинца, еще что-то?



А как Наливайченко может уволить Хорошковского и Дурдинца, если Президент назначает и увольняет главу и заместителей главы СБУ? Я, если честно, до сих пор в шоке от этого голосования!.. Я вот позавчера летел из Крыма и встретил Ивана Григорьевича Кириленко, которого я очень уважаю. И я ему сказал: «Иван Григорьевич, хоть выбросьте меня из самолета, но я не понимаю, и никто не понимает этот ход!» И он говорит, что подумали, что если прокатим Наливайченко, тогда и.о. главы СБУ назначат Хорошковского. То есть из двух зол выбрали меньшее...



Но Хорошковский никуда не уйдет, Дурдинец никуда не уйдет, Герасименко никуда не уйдет... Герасименко и Дурдинец – это люди Балоги, Хорошковский – человек Президента... А где гарантия, что Президент еще троих-четверых, которые верны или Балоге, или лично Президенту, не назначит Наливайченко в замы? Количество заместителей в законе «Об СБУ» ведь не оговорено!..



«Новой коалиции не может быть!..»



Переходим к следующему знаковому персонажу украинской политики – к Виктору Ивановичу Балоге. В эфире «Интера» он заявил, что коалиции как не было, так и нет, поэтому досрочные парламентские выборы можно назначать в любую минуту...



Да никто никогда на это не пойдет! Теоретически это еще могло быть до октября 2008 года. Но если сейчас МВФ еще делает какие-то потуги, Россия хочет дать нам кредит, или заинтересовались какие-то европейские банки, то в такой экономической ситуации, в пропасти, в которой очутилась Украина, идти на досрочные выборы – это все равно что покончить жизнь самоубийством. А Виктор Иванович хочет, будем говорить, напугать кого-то с экранов телевизоров...



А как можно пугать, если все понимают, что этого не будет?



Ну, все понимают, но вдруг кто-то испугается и на коленях по ковровой дорожке поползет на Банковую?



А может, Виктор Иванович просто хотел засветиться? Ну, что он может сказать о каких-то достижениях Банковой? Ну, нет их...



А Хорошковский тоже так пугал, когда говорил, что «Альфа» может спокойно войти в Кабмин, и вообще – уголовное дело можно открыть против кого-то?



Валерия Ивановича я очень уважаю, и знаю его давно, но он «Альфой» не руководит. «Альфой» руководил Наливайченко, который был первым заместителем главы СБУ – руководителем антитеррористического центра. Без команды Наливайченко «Альфа» ни на какие команды заместителей руководителя главы СБУ не ре-а-ги-ру-ет! Это я вам говорю как бывший заместитель главы СБУ!



Во-вторых, Валерий Иванович просто пошел на ту пресс-конференцию, поскольку Наливайченко должен был за все то, что произошло в «Нефтегазе», отвечать. Он просто хотел поддержать коллегу...



В-третьих, Валерий Иванович ведь следствием не руководит, следствием руководит Герасименко! Давайте возьмем хронологию: материалы по «Нефтегазу» Герасименко лично отдал начальнику отдела Валерию Атаманенко, тот их прочитал и сказал – там ничего нет! Ну и началось – или ты нарушишь, или увольняйся! И он отдал материалы, написал заявление на увольнение и ушел! Ну, так почему об этом никто не говорит?!



И потом эти материалы отдали начальнику второго отдела Виталию Вергелису, и он без угрызений совести возбудил дело! Почему никто не говорит, кто это все закрутил в Службе безопасности? Это закрутил Герасименко и его заместитель Вовк, который пришел из Винницы, а до этого был заместителем Скомаровского (начальник Таможенной службы в 2005 году. – Ред.)!

Разобрались бы с машинами по Виннице, так они начинают разбираться в НАК «Нефтегазе»! Какая была необходимость брать «Альфу» с автоматами против безоружных людей? «Нефтегаз» не воинское формирование, и никто там не мог оказать никакого сопротивления! А надевать при этом маски – это вообще самодурство: маски одеваются при антитеррористических мероприятиях и задержании особо опасных преступников!



Вы сами прекрасно знаете, сколько раз и какими словами на Банковой говорили о Юлии Тимошенко – что она совершила государственную измену и тому подобное...



Ну, государственная измена – это любимое слово, которое сегодня звучит с Банковой. Если верить Банковой, то все мы государственные преступники! Не так проголосовали, не дай Бог, какой-то нормальный закон – и преступники...



Но мне как законодателю все равно, кто его внес - или Партия регионов, или коммунисты, или БЮТ! Если он нормальный с точки зрения права, то я его поддержу. Но как только проголосуешь, сразу наши ура-патриоты из фракции кричат: «Что же ты голосуешь? Это же Партия регионов!»



Ну, зачем мы разделили этот парламент на врагов нации? Всех ведь люди выбрали, все одинаковые, нет там у нас ни парагвайцев, ни гондурасцев, или кого там... Самый известный анекдот в Украине: когда наш Президент поздравлял Гондурас с государственным праздником, Днем Независимости, то обратился к ним со словами «Дорогие соотечественники!».



Ну, зачем мы сегодня это делаем? Зачем мы создаем врагов там, где их нет? Ну, какая государственная измена, если закон идет во благо Украине – либо экономики, либо права, либо морали... Да я не смотрю, какая позиция фракции, я смотрю на суть данного закона! Ну что, в Партии регионов нет умных людей? А среди коммунистов?



Сейчас много пришло умных людей. Вот пришел Валерий Бевз – он был начальником УМВД, я был начальником УМВД. И при чем тут то, что он коммунист? Он в вопросах милицейской тематики разбирается, как я, а в некоторых вопросах, может, и лучше меня. Так почему я не могу поддержать? Но как только синхронно в каком-то вопросе голосуешь с Партией регионов или коммунистами – то сразу моментально: «Государственная измена!»...



Сейчас пошли такие разговоры, что может появиться новая коалиция в составе Партии регионов и БЮТ, возможно, при участии части «Нашей Украины» – то есть «Самообороны». «Самооборона» останется в таком союзе?



Да нет... Новой коалиции не будет... Может быть новый премьер выдвинут, новый министр может быть – все может быть...



Новый премьер в этой коалиции?



Ну, а почему не может? Я же говорю: все может быть теоретически, но новой коалиции не может быть! Ну никак! Хоть составляйте слева, хоть справа – вы ее не составите! Как один депутат из Партии регионов говорил, что в кошмарном сне все считает-считает, просыпается, а коалиции нет...



А почему вы так считаете, что это невозможно? Объясните...



Ну, невозможно! Потому что никто из «Нашей Украины», кроме «ЕЦ», ни в какую новую коалицию не вступит!



Так «Наша Украина» и не нужна – там и так голосов будет хватать...



Ну, БЮТ не пойдет! Перед выборами это и для БЮТ, и для Партии регионов - самоуничтожение...



Но может ведь случиться так, что всенародных президентских выборов не будет? Может?



Даже теоретически это невозможно. За время, которое осталось до выборов, Конституцию изменить невозможно.



Почему?



Потому что посмотрите на порядок изменения Конституции! Сначала нужно подать эти изменения на одной сессии. Потом направить их в Конституционный суд, и только после его заключения подать на вторую сессию. Ну, это невозможно! Времени для изменений к Конституции нет, это время прошло. Об этом нужно забыть и даже не вспоминать. Пусть это будет в октябре, в декабре или 17 января – выборы будут при любой погоде!



Единственное, что когда все ссылаются на то, что выборы должны быть 17 января... Ну, кого мы выберем на пьяную голову?



Да и на трезвую голову 27 декабря никого не выберем...



27 декабря – тоже не выход. Советский Союз был не дурак, все выборы делали в октябре и в марте!



И в нашей Конституции все правильно написано: 103-я статья Конституции гласит, что срок полномочий Президента составляет пять лет. Президент избирался по старой Конституции и по старому закону. Я был на комитете по местному самоуправлению господина Омельченко – там меня учили уму-разуму, потому что я предложил проводить выборы 25 октября. Я им сказал: «Уважаемые, посмотрите, до выборов остались считанные месяцы, а вы даже закон о выборах не изменили! Закон-то о выборах Президента старый, там написано: «последнее воскресенье октября пятого года полномочий Президента Украины»! Выдвижение было по старому закону, голосование было по старому... Первое же голосование было в конце октября 2004-го! Поэтому дата выборов должна быть сегодня политическим компромиссом, а не постулатом!



Одним словом, выборы состоятся. И желающих будет очень много. Думаю, кандидатов зарегистрируется не менее двадцати.



Не буду у вас спрашивать, у кого наибольшие шансы...



До выборов шансы еще могут измениться так, что... Наш народ украинский, к сожалению, не привык к выборам. Я уже многим говорил: когда все начинают проклинать Президента, Верховную Раду, правительство, то, люди добрые, они ведь не сами пришли и заняли эти должности – вы же их всех привели! И постоянно вы ошибаетесь, ошибаетесь и ошибаетесь! Нет, нужно менять Президента и Верховную Раду! А я говорю: напротив, население нужно менять! Если вы еще и в этот раз ошибетесь на выборах, то нужно будет поменять население, как в том анекдоте: что украинцы в Канаде, а хохлы остались в Украине. Другого выхода нет! Ну не может народ восемнадцать лет все время не тех выбирать!



А где гарантия, что мы в этот раз выберем тех, кто нужен народу? Я тоже такой гарантии не могу дать. Потому что, не хочу называть фамилию, но на Западной Украине я уже вижу: как у гриппа – есть гонконгский, австралийский или китайский штаммы – так и тут новое «гриппозное заболевание» косит Западную Украину!



Старый вождь разочаровал, значит уже на него проклятия: он и такой, и сякой... Я им говорю: «Так вы же 98% за него голосовали, что же вы теперь говорите?» А они мне: «Ну, а кто мог об этом знать?»...



А теперь новый «штамм гриппа» косит Западную Украину, и что делать? Это отражение того уровня правовой и общей культуры, который есть в Украине. Его не изменишь до выборов. И попомните мое слово, мы снова ошибемся на выборах, это сто процентов!



Вот в Ужгороде есть такой ресторан, называется «Деца у нотаря», и там есть такое политическое кладбище, с символическими могилами. И на одном кресте написано: «Они ошиблись на выборах». И мне кажется, что после очередных президентских выборов мы все ляжем в ту «могилу»...