Против одесского судьи за незаконное решение возбудили дело

Против судьи одного из районных судов Одессы за вынесение заведомо неправосудного решения возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе ГПУ, обвиняемый вынес заведомо неправосудное решение в интересах истца - судьи другого районного суда. В частности, удовлетворяя иск о возмещении ущерба, нанесенного здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, судья, вопреки имеющейся в деле информации о возбуждении уголовного дела по факту совершения ДТП истцом, в судебном решении отметил об управлении транспортным средством во время происшествия другим лицом.