Политолог: Грачу не удастся победить Симоненко

Народному депутату Украины Леониду Грачу не удастся создать партию, альтернативную КПУ. Об этом в комментарии журналистам сказал политолог Михаил Погребинский, пишет Gazeta.ua.

«Это трудно делать людям из того поколения, к которому принадлежит Грач. Переманить людей от Симоненко он не сможет. Для последовательной левой партии есть неплохие электоральные шансы, ибо власть будет проводить реформы. Здесь не будет хватать защиты интересов трудящихся. Это могла бы делать левая партия. Никакой такой последовательной политической силы нет. Коммунисты, которые в союзе с капиталистической партией, этого делать не могут, поэтому место есть, но создать новую партию могли бы молодые люди без груза ответственности за прежние ошибки нынешней Компартии», - отметил Погребинского.

По его словам, внутри Компартии возникли недоразумения из-за раскольной деятельности Грача и его попыток создать внутреннюю оппозицию.

«Судя по историческому опыту, существующая у нас Компартия с самого начала была инфицирована против любых расколов. Еще с 20-х годов происходила очень жесткая борьба с теми, кто отклоняется от генеральной линии. Даже достаточно влиятельным фигурам трудно создать внутри что-то подобное фракции. В других партиях это возможно, но в КПУ подобное противоречит их традициям и генетическому коду. Этим пользуется Симоненко», - отметил эксперт.

Он также не верит, что лидера КПУ Петра Симоненко могут снять с должности.

«В Компартии всегда был влиятельный лидер, он контролировал ситуацию. Симоненко победил Грача в Крыму, поэтому он стал бесполезен», - резюмировал политолог.

Напомним, ранее исключенный из КПУ Леонид Грач заявил, что создаст новую партию, чтобы победить верхушку КПУ во главе с Симоненко.