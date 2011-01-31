ГПУ не пустила Тимошенко в Брюссель – боятся, что не вернется (ВИДЕО)

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно возможности осуществить поездку за границу.

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе ГПУ, следователь мотивировал свое решение тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу.

Кроме того, отметили в ГПУ, есть оперативные данные о том, что Тимошенко намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия.