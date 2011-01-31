Ефремов: Янукович шутил, говоря о раздевающихся женщинах

В Партии регионов просят не устраивать спекуляции вокруг слов Президента Украины Виктора Януковича, пригласивших европейцев посетить Украину, чтобы полюбоваться красотой украинских женщин, когда те «начнут раздеваться». Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пишет «Украинская правда».

По словам Ефремова, подобные высказывания «следует относить к приятному юмору».

«Мне как мужчине приятно, что весной у нас расцветает природа и (приятно) смотреть на наших женщин. Для того чтобы понять этот юмор, необходимо жить в Украине», - сказал он, добавив, что сам придерживается «того мнения, что у нас очень красивые девушки и женщины, и когда приезжают из других стран и видят то, что у нас есть на улицах... А то, что возят в машинах - еще лучше. Поэтому это наверняка так», - добавил Ефремов.

«Поэтому я бы просил никак не спекулировать на этой ситуации», - отметил «регионал».

Напомним, Виктор Янукович, рассказывая в Давосе о промо-кампании Украины к чемпионату Европы по футболу, назвал прелестями страны цветущие каштаны и женщин.

«И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту - это замечательно», - сказал Янукович (ВИДЕО).