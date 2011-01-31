Тигипко хочет отозвать из Рады законопроект о пенсионной реформе

Вице-премьер – министр социальной политики Сергей Тигипко намерен просить Кабинет Министров отозвать из Верховной Рады законопроект «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Об этом он заявил на всеукраинском собрании представителей профсоюзных организаций, пишет «Интерфакс-Украина».

«16 февраля у нас будут слушания в Верховной Раде. До этого времени я буду вносить предложения Кабинету Министров отозвать этот законопроект», - сказал Тигипко.

По его словам, такой шаг необходим для того, чтобы учесть в законопроекте результаты его общественного обсуждения.

Вице-премьер выразил надежду, что правительство поддержит его инициативу.

Тигипко также считает реальным до конца марта внести все необходимые изменения в пенсионное законодательство для проведения пенсионной реформы в Украине.

Напомним, ранее Сергей Тигипко заявил, что украинский вариант пенсионной реформы гораздо мягче европейских аналогов.