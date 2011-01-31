БЮТ: Запрет Тимошенко выезжать за границу - продиктованное сверху решение

Отказ Генеральной прокуратуры в выезде за границу лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко является политическим давлением. Об этом заявил народный депутат от «БЮТ–Батькивщина» Андрей Шкиль, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я рассматриваю это как элемент политического давления и политических преследований лидера оппозиции Юлии Тимошенко», - сказал Шкиль.

Комментируя мотивацию следователя Генпрокуратуры, который опасается, что Тимошенко не вернется, Шкиль сказал: «Для того чтобы следователь имел возможность это утверждать, он должен владеть оперативной информацией. Поскольку он на нее не сослался, то это его отдельное мнение».

«Я думаю, следователь принял предвзятое политически мотивированное и продиктованное сверху решение», - сказал Шкиль.

По мнению депутата, такие действия украинской власти по отношению к Тимошенко «будут адекватно оценены» со стороны мирового и европейского сообщества.

«Страны-члены Европейского союза и их ближайших союзников, я уверен, что государственных визитов (президента Виктора Януковича. – Ред.) больше не будет после этого», - сказал депутат.

Напомним, сегодня, 31 января, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины отказал экс-премьер министру Юлии Тимошенко в удовлетворении ее ходатайства относительно поездки за границу.