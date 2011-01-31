В Одессе продали тротуары на Дерибасовской - мэр

Мэр Одессы Алексей Костусев заявляет, что бывший мэр Эдуард Гурвиц продал тротуары на Дерибасовской.

Об этом Костусев сказал в ходе заседания сессии Одесского горсовета в понедельник, передает «Украинская правда».

«В Одессе, да и не только в Одессе, шутят, что Гурвиц и его шайка не украли разве что Дерибасовскую и Потемкинскую лестницу. Вынужден огорчить всех, кто любит Одессу: это уже не шутка, а горькая реальность», - сказал он.

«По крайней мере, часть тротуара Дерибасовской в районе бывшей гостиницы «Спартак» уже принадлежит не одесситам, а фирме бизнесмена Руслана Тарпана. Я не шучу. Проданы тротуары на Дерибасовской», - заявил Костусев.