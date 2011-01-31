9 правительственных чиновников нашли работу получше

Кабинет Министров Украины осуществил ряд увольнений в правительстве.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующие постановления № 62-69 и 71 от 31 января.

В частности, освобождены:

Светлана Черенько - от должности главы Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням;

Елена Довгаленко - от должности первого заместителя председателя Государственной администрации связи;

Александр Соляник - от должности заместителя председателя Государственной администрации связи;

Николай Проскура - от должности первого заместителя начальника Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения;

Людмила Гизатулина - от должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины;

Алексей Янов - от должности заместителя председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности;

Владимир Овчар - от должности первого заместителя председателя Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка;

Александр Гречко - от должности первого заместителя председателя Государственной авиационной администрации;

Геннадий Лега - от должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины.

Согласно документам, освобождения от должностей проведены в связи с переходом чиновников на другую работу.