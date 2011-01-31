9 правительственных чиновников нашли работу получше

Кабинет Министров Украины осуществил ряд увольнений в правительстве.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующие постановления № 62-69 и 71 от 31 января.
В частности, освобождены:
Светлана Черенько - от должности главы Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням;
Елена Довгаленко - от должности первого заместителя председателя Государственной администрации связи;
Александр Соляник - от должности заместителя председателя Государственной администрации связи;
Николай Проскура - от должности первого заместителя начальника Государственного департамента – Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения;
Людмила Гизатулина - от должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины;
Алексей Янов - от должности заместителя председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности;
Владимир Овчар - от должности первого заместителя председателя Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторинга ее рынка;
Александр Гречко - от должности первого заместителя председателя Государственной авиационной администрации;
Геннадий Лега - от должности заместителя председателя Государственного казначейства Украины.
Согласно документам, освобождения от должностей проведены в связи с переходом чиновников на другую работу.