В Крыму готовятся освобождать захваченные земли

Совет министров Автономной Республики Крым (АРК) создал комиссию по решению вопросов, связанных с освобождением самовольно занятых земель и предоставлению депортированным и другим гражданам земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в Симферополе и Симферопольском районе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главное управление информационной политики Совета министров АРК.

«Первая и главнейшая задача комиссии - определить до 1 марта земельный массив, соответствующий планам развития Симферополя и Симферопольского района и всем требованиям, которые предъявляются к территориям, выделяемым под жилую застройку. Там будут выделяться земельные участки для строительства жилья», - сказал председатель Совета министров АРК Василий Джарты на заседании Совета министров.

Комиссия должна также сформировать списки граждан, которые претендуют на получение земли в Симферополе или Симферопольском районе и имеют законное право на получение земельного участка.

Джарты подчеркнул, что проблему самовольных захватов земли вокруг Симферополя нужно решать исключительно мирным путем, не допуская силового противостояния.

Комиссию возглавил заместитель председателя Совмина АРК Георгий Псарев, его заместителями назначены Азиз Абдуллаев и Александр Чабанов.

В состав органа, созданного для решения проблемы самозахватов, вошли также мэр Симферополя Виктор Агеев, глава Симферопольской райгосадминистрации Владимир Живица и председатель районного совета Владимир Закорецкий.

В состав комиссии вошли также крымскотатарские лидеры: председатель общественной организации «Всемирный конгресс крымскотатарского народа» Рефат Чубаров и депутат Сакского районного совета Зевджет Куртемеров.