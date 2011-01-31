ЕС призвал все стороны египетского конфликта к сдержанности

Европейский Союз призывает власти Египта и оппозиционеров к сдержанности.

Как передает УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

«Важно демонстрировать сдержанность, чтобы избегать дальнейшей жестокости», - сказала она.

Эштон отметила, что Евросоюз очень внимательно следит за событиями в Египте и находится в постоянном контакте с делегацией ЕС в этой стране.

По ее словам, сегодня утром послы стран-членов ЕС в Брюсселе собрались по ее просьбе для подготовки обсуждения ситуации в Египте.

Верховный представитель ЕС выразила глубокое сожаление в связи с гибелью людей в столкновениях между манифестантами и полицией Египта и подчеркнула необходимость мирного и открытого диалога.

Она также отметила, что Европейский Союз остается готовым помочь Египту в демократических преобразованиях.

При этом, по словам Эштон, выбирать будущее развитие страны должен народ Египта.

Она также призвала власти Египта освободить всех заключенных, задержанных во время манифестаций в стране, и уважать принципы демократии, верховенства права и права человека.