Кабмин принял план по внедрению Программы реформ на 2011 год

Кабинет министров принял Национальный план действий на 2011 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года: «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что главной целью плана действий на 2011 является тактическая реализация среднесрочной программы экономических реформ. План действий построен по направлениям реформ - это 21 вектор, который полностью охватывает все отрасли экономики.

Национальный план экономических реформ предусматривает дерегулирование всех сфер жизни. В целом для упрощения разрешительных процедур планируется разработать и принять около 30 нормативно-правовых актов.

В частности, в этом году будут завершены все необходимые процедуры для реализации налоговой и бюджетной реформ. План экономических реформ уделяет значительное внимание развитию аграрно-промышленного комплекса. Уже в начале года будут разработаны национальные проекты «Зерно Украины» и «Эффективное животноводство».

Стратегический план действий предусматривает продолжение земельной реформы, цель которой - разработка и принятие законопроектов о рынке земель, государственный земельный кадастр и др.

Также будет продолжена реформа в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве - техническое переоборудование, повышение энергоэффективности в ЖКХ и т.п. В то же время реформы в энергетическом секторе не должны ложиться тяжелым грузом на население, поэтому без прозрачного финансово-экономического обоснования и ряда компенсационных мер тарифы на энергоресурсы для населения повышаться не будут, говорится в сообщении.

Реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать реализация ряда национальных проектов - «Доступное жилье», «Чистый город», «Новая жизнь», «Качественная вода» и «Город будущего».

План действий предусматривает продолжение системных реформ в области образования. В этом году правительство разработает новые государственные стандарты начального, базового и полного общего среднего образования. Планируется внедрить в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений информационно-коммуникационные технологии, в частности, будет разработана и принята программа «Сто процентов».

Кроме того, Национальный план действий на 2011 год предусматривает продолжение системы социальных реформ, в частности, пенсионной. Пенсионное законодательство уже наработано и, после завершения процедуры широкого общественного обсуждения, реформа будет реализована. «Национальный план действий на 2011 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года: «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» разработан и принят во исполнение распоряжения Президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, 2 июня 2010 года Президент Янукович объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.